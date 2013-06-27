Польская компания просит суд признать банкротом Гданьскую судоверфь

Варшава. Польская компания Biprostal подала заявление в суд с просьбой признать банкротом подконтрольную украинским предпринимателям Гданьскую судоверфь из-за долгов за предоставленные ей услуги.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь Гданьского окружного суда Томаш Адамский, отметив, что это уже второе заявление этой компании, которой суд недавно отказал в инициировании дела о банкротстве из-за невыполнения всех формальных требований к предоставленным документам.

"Кредитор Biprostal обновил свое заявление об объявлении банкротом Гданьской судоверфи 24 июня 2013 года", - отметил он, отвечая на запрос агентства.

По данным суда, на сегодняшний день это единственное заявление от кредитора, требующего банкротства судоверфи.

"Дело на начальном этапе. После назначения судьи-референта, который будет заниматься этим делом, копия заявления будет доставлена должнику, чтобы он мог в соответствующий срок предоставить ответ и информацию о своей финансовой ситуации", - отметил пресс-секретарь.

Представители Biprostal были недоступны для комментариев УНИАН.

TVN24 сообщает со ссылкой на уполномоченного по связям со СМИ украинских акционеров Гданьской судоверфи Яцека Ленского, что долг завода переда этой компанией составляет "несколько сотен тысяч злотых" (1USD=3,3PLN).

"Таких заявлений (о банкротстве) за последний годы было, по-моему, пять и каждый раз завод решал этот вопрос перед тем, как суд принимал какое либо решение", - сказал Ленский, выразив уверенность, что и в этот раз удаться решить спор.

Как сообщал УНИАН, в начале этой недели Gazeta Wyborcza написала, что все долги предприятия составляют более 150 млн долл., заметив, что ряд кредиторов инициировали процедуры для обеспечения выплаты долгов за счет принадлежащей заводу недвижимости.

В мае представители SG называли безосновательными заявления о возможном банкротстве предприятия, отмечая, что в марте достигнута договоренность с польским Агентством развития промышленности (ARP), реализация которой улучшит финансовую ситуацию завода.

Справка УНИАН. Гданьская судоверфь (Stocznia Gdanska S.A.) является одним из крупнейших судостроительных заводов в Польше, а также символом независимого профсоюза "Солидарность", который был основан в его стенах и в конце 80-их годов прошлого столетия привел к падению коммунистического режима в стране.

75% акций предприятия владеют украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, 25% акциями владеет ARP.