Во Львове презентован новый трамвай украинского производства. Стоимость - 12 млн грн

Сегодня, 27 июня, во Львове представили новый современный низкопольный трамвай производства завода «Электронтранс».

Как передает корреспондент УНИАН, в презентации приняли участие вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул и заместители председателей облгосадминистраций Украины.

Запланировано, что новый низкопольный трамвай начнет курсировать во Львове в тестовом режиме с 1 июля. Стоимость одного трамвая 12 млн грн. В тестовом режиме новый трамвай будет курсировать во Львове по маршруту №2.

По словам Вилкула, трамвай, представленный сегодня во Львове, на 80% сделан из украинских деталей, что крайне важно с точки зрения поддержки украинского производителя.

„К началу июля во Львове выйдет на маршрут новый современный трамвай украинского производства. Он был создан во Львове на заводе «Электронмаш» украинскими специалистами с использованием немецких технологий, 80% конструкции – украинское производство. Новый трамвай вдвое дешевле европейских аналогов. Для меня Львов, прежде всего, ассоциируется с песней группы Пиккардийская Терция «Старенький трамвай». Я желаю этому городу сохранять свой неповторимый шарм, однако хочу, чтобы на улицах Львова и других городов появились новые современные трамваи украинского производства”, - подчеркнул во время торжественной презентации трамвая Вилкул.

Он также отметил, что использование таких трамваев в городах Украины позволит на 40% сократить потребление электроэнергии трамваями. За счет этого уменьшатся расходы предприятий на электричество, что позволит сэкономленные средства направлять на дальнейшую модернизацию общественного транспорта.

Вилкул объяснил журналистам, что заместители председателей ОГА Украины присутствуют на презентации именно для того, чтобы ознакомиться с продукцией и в перспективе ее закупать.

Справка УНИАН. Низкопольный трамвай – это пятисекционный однопространственный комфортный вагон с системой кондиционирования салона и кабины водителя, со сниженным уровнем вибрации и шума. Широкие двери и низкий уровень пола вагона позволяют ускорить посадку-высадку пассажиров, особенно пассажиров с детьми и людей с ограниченными возможностями. Количество мест для сидения - 58, максимальная пассажировместимость - 250 человек. Производственные мощности «Электронмаша» позволят изготовлять 100 трамваев и 100 троллейбусов или электробусов в год.