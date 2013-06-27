США по-прежнему остается лидером мирового экспорта вооружений

Согласно опубликованному сегодня исследованию военного аналитического агентства IHS Jane`s мировой экспорт вооружений в минувшем году вырос на 30% по сравнению с 2008 годом. Его общая стоимость составила $73 млрд, что на $16 млрд больше чем 4 года назад, сообщает "Прайм".

США по-прежнему удерживают уверенное лидерство в списке стран экспортеров оружия и в разы опережают другие страны по объемам трат на оборону.

Несмотря на вывод войск из Ирака и планы по выводу контингента из Афганистана, по прогнозу IHS Jane`s, военный бюджет США сократится лишь к 2021 году лишь на 28%.

Так же отмечается существенное наращивание военных расходов странами БРИКС. В частности к 2021 году по прогнозу агентства Россия увеличит расходы на обороны на 80% и займет третье место после США и Китая, который к этому времени также увеличит военные траты на 64%.

По общей стоимость экспорта Россия также существенно отстает от США, доля которых составляет 39 % по сравнению с российскими 14%. Показатели Китая пока остаются не высокими, всего около 3% от мирового экспорта.

"Технологическое лидерство стран Запада закончится в этом десятилетии, отмечает Гай Андерсон, старший аналитик IHS Jane`s в своем комментарии на сайте компании, - вероятно, мы уже достигли пика лидерства в сфере оборонных технологий, и доминирование США на мировом рынке находится под угрозой".

В топ мировых экспортеров вооружения вошли американские Lockheed Martin ($6,4 млрд), Boeing ($5,6 млрд) и Raytheon ($3,7 млрд), российская Объединенная авиастроительная корпорация ($4 млрд), и английская BAE ($3,7 млрд).