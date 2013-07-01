В рамках визита британского премьера в Казахстан подписаны соглашения на 1 млрд долл.

Более десяти соглашений и меморандумов на общую сумму около 1 миллиарда долларов подписаны в Астане в понедельник, 1 июля, в ходе визита в Казахстан премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу национального агентства по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST.

По данным агентства, Министерство индустрии и новых технологий Казахстана заключило два меморандума: с компанией SUN Gold о сотрудничестве по строительству горно-обогатительного комплекса на месторождении "Юбилейное" в Актюбинской области и мировым гигантом - компанией Rio Tinto - о сотрудничестве по созданию Центра геологических исследований в Казахстане.

Меморандум о создании сборочного производства буровых установок в республике подписали британская компания Dando Drilling International, агентство Kaznex Inest и АО "Казгеология". В числе двусторонних документов также лицензионное соглашение по участию в разработке и развитии устройств беспроводной передачи данных Weightless между АО "Казахтелеком" и компанией Weightless Contracting, и учредительный договор по созданию совместного предприятия между ТОО "КазТурбоРемонт" и компанией Wood Group.

Делегация во главе с Кэмероном была представлена более 30 компаниями, работающими в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, нефть и газ, машиностроение, в том числе нефтегазовое, финансовый сектор, архитектура и строительство, аэрокосмическая отрасль, образование.

По данным Национального банка Казахстана, за период с 1993 по 2012 годы валовый объем прямых инвестиций из Великобритании в Казахстан составил 11,7 миллиарда долларов. За период с 1993 по 2012 годы объем прямых инвестиций из Казахстана в Великобританию составил 3,6 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. Украина выразила готовность поддержать Казахстан при вступлении в ВТО. В процессе вступления страны в ВТО страна-торговый партнер, который также является членом ВТО, может инициировать двусторонние переговоры для разрешения проблемных вопросов. В отношениях с Казахстаном такими вопросами являются ограничения на экспорт кондитерских изделий и водки.

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