В этом году Украина получит новый образец ракетного комплекса

В этом году в Украине появится опытный образец нового ракетного комплекса вместо "Сапсана".

Об этом министр обороны Павел Лебедев заявил в интервью изданию “Коммерсантъ Украина” (№106 (1809) от 1 июля 2013 г.).

Он отметил, что на реализацию программы по разработке комплекса “Сапсан”, ее исполнители на протяжении пяти лет потратили значительные средства, а результата не получили. За это время другим предприятием создана эффективная альтернатива в виде нового ракетного комплекса.

“Исполнители не выполнили условия контракта и даже не выдали опытный образец. Ну не получилось у них... Другое предприятие оборонного комплекса создало ракету, которая по некоторым параметрам оказалась эффективнее, а ее производство на территории Украины имеет более широкие перспективы в экономическом плане. Оно предусматривает большую загрузку отечественных предприятий, а также продажу изделий на рынки третьих стран. Планируется, что опытный образец мы получим уже в этом году, а его производство начнется в 2014-2015 годах”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее министр бороны Украины Павел Лебедев заявил, что Министерство обороны Украины заморозило программу по разработке оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан» в связи с неэффективным использованием бюджетных средств предприятием, которое занималось разработкой комплекса.

Напомним, Минобороны планировало перевооружить ВСУ украинским ракетным комплексом “Сапсан” не раньше 2025 года.

Как отмечали в Минобороны, над созданием комплекса “Сапсан” работает кооперация из более чем 30 госпредприятий отечественного ОПК. По предварительной оценке, в целом на создание “Сапсана” необходимо около 3,7 млрд грн.

Завершение работ по разработке комплекса біло предусмотрено программой на 2016 год. В 2017 году планировалось начать закупку, а до конца 2025 года – завершить процесс перевооружения Вооруженных сил Украины.