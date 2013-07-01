В Украине сократились производство проката и выплавка стали

В Украине в январе-июне 2013 года, по оперативным данным, производство общего металлопроката сократилось на 2% по сравнению с январем-июнем прошлого года – до 14,681 млн тонн, выплавка стали также сократилась на 2% - до 16,542 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Выплавка чугуна за 6 месяцев снизилась на 48 тыс. тонн относительно аналогичного периода прошлого года – до 14,477 млн тонн.

Объемы производства метизов за январь-июнь увеличились на 12% - до 113 тыс. тонн.

Производство кокса за полгода 2013 года сократилось на 10% относительно показателя за 6 месяцев 2012 года – до 8,841 млн тонн.

Поставка лома на металлургические предприятия за указанный период снизилась на 13% относительно января-июня 2012 года – до 2,252 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Украине производство общего проката сократилось относительно 2011 года на 9% - до 28,964 млн тонн; выплавка стали — на 7% – до 32,394 млн тонн.

Производство чугуна за 2012 год уменьшилось на 1% - до 28,517 млн тонн, производство метизов за данный период сократилось на 19% – до 212 тыс. тонн, производство кокса - на 3% - до 18,934 млн тонн.