Янукович предлагает отменить часть разрешений в предпринимательской деятельности

Президент Украины Виктор Янукович внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения количества документов разрешительного характера».

Как сообщает пресс-служба главы государства, законопроект зарегистрирован в парламенте как безотлагательный.

Документ предусматривает отмену значительной части разрешений, в частности в сфере обращения с отходами и агрохимикатами, хранения зерна, использования водных ресурсов, ввоза радиоэлектронных средств общего пользования.

Проектом закона также предусмотрено ограничить сферу действия и увеличить срок действия отдельных разрешений, установить возможность осуществления хозяйственной деятельности на основании подачи декларации без получения документа разрешительного характера. Такие изменения касаются разрешений в ветеринарной сфере, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Кроме того, предусматривается установить процедуру, по которой разрешительный орган, оформляющий документ разрешительного характера, осуществляет все необходимые действия для получения согласований, выводов и других документов, необходимых для его выдачи, без привлечения субъекта ведения хозяйства. Предприниматели будут освобождены от обязанности тратить время на согласование с чиновниками документов на осуществление своей деятельности.

Кроме того, лишь суд будет принимать решение относительно аннулирования документа разрешительного характера на основании недостоверных данных, поданных для получения этого разрешения.