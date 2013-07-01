Польский концерн PESA хочет наладить в Украине производство локомотивов

Польский концерн PESA Bydgoszcz SA рассматривает возможность вложения средств в организацию в Украине производства новых двухсистемных локомотивов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, об этом представители компании PESA Bydgoszcz SA сообщили во время встречи с представителями Госинвестпроекта, Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») и Министерства инфраструктуры.

«PESA Bydgoszcz SA выразила заинтересованность в возможности сотрудничества с украинской стороной и приняла решение изучить возможности наладить в Украине производство новых двухсистемных локомотивов... Компания PESA Bydgoszcz SA рассматривает возможность инвестировать в Украину, в частности, благодаря сотрудничеству с государственным предприятием «InvestUkraine», подразделением Госинвестпроекта», - говорится в сообщении.

По итогам встречи председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив подписал меморандум о взаимопонимании с международной компанией PESA Bydgoszcz SA.

Справка УНИАН. PESA Bydgoszcz SA - одна из крупнейших компаний Республики Польша, специализирующаяся на строительстве, модернизации и ремонте рельсового подвижного состава. Компания создана в 1851 году и является одним из мировых лидеров в этой области.