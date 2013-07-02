Польская PESA пока не готова работать в Украине, хотя у Каськива заявляли обратное

Варшава. Польский производитель рельсового транспорта компания PESA Bydgoszcz, о чьей заинтересованности в организации производства новых двухсистемных локомотивов в Украине заявило 1 июля Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами, не видит возможности сотрудничества, по крайней мере, до 2017 года по причине отсутствия реальных заказов на его продукцию.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь компании Михал Журовский, отвечая на запрос агентства.

Он сообщил, что представители компании посетили Украину с визитом в мае текущего года и на первой встрече с вице-премьер-министром Александром Вилкулом действительно высказывали свой интерес к украинскому рынку.

"Во время этой встречи PESA Bydgoszcz задекларировала желание наладить сотрудничество с украинской компанией для создания и поставок рельсового транспорта в Украине и других странах СНГ. Вице-премьер сказал, что Украине в первую очередь нужно грузовые локомотивы (400-500 штук в течении ближайших трех лет), что он знает производственный профиль PESA, ему нравится новый разработанный PESA локомотив и рекомендует начать сотрудничество с днепропетровской компанией «Электровозстроение» в контексте строительстве локомотивов", - отметил пресс-секретарь.

Представители польской компании в июне посетили указанное предприятие, которое подтвердило заинтересованность сотрудничеством, но на следующей встрече в Министерстве инфраструктуры при участии представителей Государственного агентства по инвестициям им сообщили о том, что первые заказы компания может получить через 3-4 года.

"Нам сообщили, что заказы на локомотивы для "Укрзализныци" уже распределены на ближайшие 3 года у других поставщиков", - отметил пресс-секретарь.

"В связи с этим потерян смысл налаживания быстрого сотрудничества с указанной компанией", - подчеркнул он.

Журовский сказал, что потенциальные возможности сотрудничества на сегодняшний день настолько неконкретные, что PESA не видит перспектив работы с предприятием "Электровозстроение".

Как сообщал УНИАН, по данным, государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, PESA после ряда встреч в Украине решила изучить возможность производства производство новых двухсистемных локомотивов.

Справка УНИАН. PESA Bydgoszcz SA - одна из крупнейших в Европе компаний, занимающихся производством, модернизацией, и разработкой рельсового подвижного состава с более 160 летней историей. Компания, контрольный пакет которой контролирует ряд частных инвесторов из Польши, производит, в частности, локомотивы, электропоезда, трамваи, которые поставляет на рынки 8 стран: Беларуси, Чехии, Казахстана, Литвы, Германии, Польши, Румынии, Украины, Венгрии и Италии.