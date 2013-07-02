«Запорожсталь» увеличила производство металлопроката

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины – «Запорожсталь» в первом полугодии 2013 года увеличило производство металлопроката по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,2% - до 1,580 млн тонн с 1,546 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Производство стали за этот период выросло на 0,2% - до 1,866 млн тонн с 1,863млн тонн.

В июне, сообщает комбинат, производство металлопроката сократилось по сравнению с июнем 2012 года на 4,5% - до 0,252 млн тонн, а производство стали снизилось на 0,7% до 0,313 млн тонн.

Справка УНИАН. "Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» (МК «Запорожсталь», г. Запорожье) с 2012 г. входит в горно-металлургическую группу ”Метинвест”. В июле 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций «Запорожстали».

Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.