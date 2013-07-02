Черноморский завод начал ремонт фрегата «Гетман Сагайдачный»

Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ, Николаев) приступил к ремонту флагмана ВМС ВС Украины - фрегата «Гетман Сагайдачный».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Черноморский судостроительный завод».

Первый этап ремонтных работ судна, которые проводятся по месту его базирования в г. Севастополе, планируется завершить до выхода корабля на очередные Международные военно-морские учения "Си Бриз - 2013" в июле этого года.

В ходе ремонта ЧСЗ осуществит восстановление механической части корабля, а именно: холодильных установок кондиционирования воздуха и приборной вентиляции, холодильных машин провизионных кладовых и баллонов объемно-химического тушения. Кроме того, планируется произвести замену опреснительной установки на современный аналог с прогрессивными характеристиками.

ЧСЗ проводит ремонт судна на основании договора, заключенного с командованием ВМС ВС Украины по итогам соответствующего тендера, проведенного Министерством обороны Украины в апреле текущего года.

Согласно сообщению, в 2012-2013 годах завод провел комплексный ремонт четырех кораблей ВМС ВС Украины: ракетного корвета «Приднепровье», судна специального назначения «Переяслав», большого десантного корабля «Константин Ольшанский», а также среднего десантного корабля «Кировоград».

Справка УНИАН. «Гетман Сагайдачный» — сторожевой корабль, по современной классификации - фрегат. Закладывался в 1990 году как сторожевой корабль на ССЗ «Залив» в Керчи. Вступил в строй 2 апреля 1993 года и 4 июля 1993 года поднял военно-морской флаг Украины. Переименован в честь гетмана Петра Сагайдачного. В настоящее время — флагман ВМС Украины.

ПАО «Черноморский судостроительный завод» - судоверфь с наибольшим техническим потенциалом в Украине. Для строительства судов и кораблей водоизмещением до 105 тыс. тонн завод располагает двумя наклонными стапелями "0" и "1". Поточно-позиционное производство специализировано для серийного производства судов дедвейтом до 9 тыс. тонн. Производственные участки и поточная линия строительства судов размещены в едином крытом здании длиной около 400 м. ПАО «ЧСЗ» входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group (Украина).

Smart Maritime Group (SMG) – крупнейший судостроительный холдинг Украины. Основан в 2009 году для управления морехозяйственными активами Смарт-Холдинга. SMG объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины – Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод. В состав субхолдинга также входит порт «Очаков» (Днепро-Бугский лиман, Николаевская область).