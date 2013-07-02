В Украине снизился объем реализации промпродукции

Объем реализации промышленной продукции в Украине в мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 10,3% - до 87,604 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-мае 2013 года в денежном выражении составил 458,335 млрд грн, в том числе в добывающей и перерабатывающей промышленности - 357,861 млрд грн. Наибольший объем реализованной продукции приходится на Донецкую область — 86,957 млрд грн, Днепропетровскую — 86,387 млрд грн, Запорожскую — 30,488 млрд грн, Луганскую область — 29,039 млрд грн и город Киев — 29,956 млрд грн.

По данным Госстата, рост оборота (реализации) продукции добывающей промышленности в годовом выражении (май 2013 года к маю 2012 года) составил 5,2%, по сравнению с апрелем 2013 года — зафиксирован спад на 4,8%. В том числе рост оборота по отрасли добычи сырой нефти и природного газа в мае составил 47,5% в годовом выражении (3,6% - по сравнению с прошлым месяцем); добычи металлических руд — 3,4% (спад на 8,4%); добычи каменного и бурого угля - спад на 3,8% (на 5%).

Спад реализации продукции перерабатывающей промышленности в годовом выражении (май 2013 к маю 2012 года) составил 12,7%, по сравнению с апрелем 2013 года — 7%. Рост оборота в мае в годовом выражении зафиксирован по отрасли производства электрического оборудования — на 43,8% (на 9,9% - по сравнению с прошлым месяцем); изготовления изделий из дерева, производства бумаги и полиграфической деятельности - на 12,9% (спад на 8,1%); производства основных фармацевтических продуктов и препаратов - на 3,4% (спад на 15,6%). По остальным отраслям перерабатывающей промышленности в мае зафиксирован спад реализации в годовом выражении, при этом наибольший спад — по отраслям производства мебели, и другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования — на 33,2% (на 15,2% - по сравнению с прошлым месяцем); производства кокса и продуктов нефтепереработки — на 31,9% (рост на 1%); машиностроения, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования, — на 23,1% (17,3%).

Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в первом квартале 2013 года в денежном выражении составил 272,783 млрд грн. Оборот (реализация) продукции перерабатывающей промышленности в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года снизился на 7,5%, по сравнению с февралем 2013 года - вырос на 6,9%. Оборот (реализация) продукции добывающей промышленности в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года вырос на 7,3%, по сравнению с февралем 2013 года - на 13,4%.