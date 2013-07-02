В Европе продолжают снижаться цены промпроизводителей

Брюссель. В мае 2013 года цены промышленных производителей по сравнению с апрелем 2013 года снизились в зоне евро и во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 0,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В мае 2013 года по сравнению с маем 2012 года цены промышленных производителей сократились на 0,1% в зоне евро и не изменились в ЕС-27.

В мае 2013 года по сравнению с апрелем 2013 года цены в промышленности за исключением энергетики снизились на 0,1% в зоне евро и в ЕС-27, цены в энергетическом секторе сократились на 0,8% в зоне евро и на 0,9% в ЕС-27. Цены полуфабрикатов снизились на 0,2% в обеих зонах, цены на товары длительного использования не изменились в обеих зонах, на товары краткосрочного потребления – повысились на 0,1% в зоне евро, и на 0,2% в ЕС-27

Цены на капитальное имущество не изменились в обеих зонах.

Рост цен промышленных производителей в мае 2013 года по сравнению с апрелем 2013 года зарегистрирован только в Испании (1,3%), Греции, Литве и Польше (по 0,1%).

Наибольшее снижение цен было зарегистрировано в Эстонии (-3,6%), Франции (-1,2%), Дании и Кипре (по -0,8%).

В мае 2013 года по сравнению с маем 2012 года цены в промышленности за исключением энергетики выросли на 0,5% в зоне евро и на 0,6% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе снизились на 1,8% в зоне евро и на 2,2% в ЕС-27. Цены полуфабрикатов сократились на 0,5% в обеих зонах, цены на товары длительного потребления - выросли на 0,7% в зоне евро и на 0,5% в ЕС-27, на товары краткосрочного потребления – выросли на 2,0% в зоне евро и на 2,2% в ЕС-27.

Цены на капитальное имущество выросли на 0,6% в обеих зонах.

Наибольший рост цен промышленных производителей в мае 2013 года по сравнению с маем 2012 года зарегистрирован в Эстонии (6,7%), Румынии (4,9%), Латвии (2,1%), Дании (1,7%) м Великобритании (1,5%).

Наибольшее снижение цен зарегистрировано в Польше (-2,1%), Кипре (-2,0%), Венгрии и Швеции (по –1,5%), Нидерландах и Австрии (по -1,2%).

В апреле 2013 года по сравнению с мартом 2013 года цены промышленных производителей снизились на 0,6% в зоне евро и на 0,8% в ЕС-27.

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