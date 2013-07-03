Путин предлагает создать механизм поддержки продаж российских самолетов

Москва. Президент России Владимир Путин предлагает создать механизм поддержки продаж российской авиатехники на внутреннем и внешнем рынках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал на совещании о состоянии и перспективах развития «Объединенной авиастроительной корпорации».

«Чтобы поставить эти сделки на поток, нужна грамотная, современная работа с заказчиками, эффективные финансовые инструменты, сопровождение таких соглашений. В этой связи считаю необходимым создать системный механизм поддержки продаж отечественной авиационной техники, ориентированной не на единичные сделки, а на постоянную работу с покупателями, с клиентами, причём как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Предлагаю сегодня проанализировать этот вопрос. По итогам прошу подготовить конкретные предложения», - сказал Путин.

По его словам, инвестиционный цикл производства самолётов достаточно длительный, поэтому важно создать солидный запас финансовой прочности для предприятий авиапрома, выстраивать их работу так, чтобы избежать непомерной долговой нагрузки и финансовых разрывов.

При этом российский президент подчеркнул, что на мировом рынке цена самолёта, его технические характеристики, финансовые условия сделки решают многое. Но кроме этого, принципиальным является вопрос качественного сервисного обслуживания, налаженная сеть поставок запасных частей, работа современных центров подготовки пилотов.

«Важно, чтобы отечественные самолёты, где бы они ни работали, где бы они ни эксплуатировались, всегда вовремя и в нужном объёме получали необходимую сервисную поддержку», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, Украина совместно с Россией реализует несколько проектов по производству самолетов линейки «Ан». В частности, Ан-148/Ан-158, Ан-140, также идут работы по началу серийного производства самолетов Ан-70 и Ан-124.