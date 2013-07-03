В Украине сократились продажи новых легковых авто

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в июне 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% - до 14,887 тыс. штук, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "УкрАвтоПром"

Согласно сообщению, в июне общий объем продаж автотранспортных средств сократился на 22,8%, в том числе автобусов - увеличился на 24%, коммерческих автомобилей - сократился на 26%.

Лидером авторынка в июне 2013 года стал отечественный автопроизводитель ЗАЗ, который по сравнению с маем сократил продажи на 13,7% - до 1,521 тыс. шт., на втором месте Hyundai, также сокративший продажи на 7,6% - до 1,318 тыс. шт., на третьем месте Toyota, продажи которой сократились в июне на 11,5% - до 1,073 тыс. шт.

При этом наибольший рост по количеству проданных автомобилей показал Renault, увеличивший продажи в июне на 23,8% - до 946 автомобилей.

Как сообщал УНИАН, продажи новых автомобилей в Украине в 2012 году снизились, впервые за последние три года, на 1,5% - до 217,403 тыс. единиц.

Автомобильный рынок Украины, включая объем регистраций сделок с легковыми и коммерческими автомобилями, в 2012 году по сравнению с 2011 годом вырос на 22% - до 363,2 тыс. единиц.

14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Всеукраинская ассоциация импортеров и дилеров (ВАИИД) заявила, что в результате введения спецпошлины цены на автомобили с объемом двигателя 1-1,5 литра вырастут на 7,8%, а 1,5-2,2 литра - на 15,6%, и не исключила возможности прекращения ввоза автомобилей в Украину, начиная со второй половины апреля 2013 года.

В ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром» считают, что введение спецпошлин на импорт автомобилей не приведет к существенному подорожанию, и цена на них, если часть финансовой нагрузки возьмут на себя производители и дилеры, может вырасти максимум на 3-5%.