Глава Полтавщины обещает учесть интересы местных жителей при достройке Белановского ГОКа

Губернатор Полтавской области Александр Удовиченко обещает, учесть интересы местных жителей при достройке Белановского ГОКа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Удовиченко сообщил сегодня на брифинге в Кременчуге.

По словам губернатора, он не позволит компании Константина Жеваго строить Белановский ГОК в Кременчугском районе, пока не будут удовлетворены интересы жителей сел.

Удовиченко отметил, что в ситуации вокруг будущего возможного строительства Белановского ГОКа больше политики, чем реальных дел.

“У вас вокруг этого идут политические спекуляции... Я встречался с Жеваго и заявил, что после того, как мы получим подтверждение сельсоветов по всем населенным пунктам, попадающим в зону ГОК, о решении их всех соцвопросов, тогда администрация будет рассматривать обращения предприятия по земельным участкам, получению разрешений и т. д.... Подчеркиваю - пока последний житель села, которые попадают в зону деятельности ГОКа, не будет удовлетворен в своих отношениях с этой компанией, обладминистрация не подаст в облсовет решение о выделении им земли или разрешений”, - сказал губернатор.

Он отметил, что принятие Схемы планирования Кременчугского района, в которой включено строительство БГОКа, не означает, что ГОК будет, поскольку были пикеты сессии Кременчугского райсовета.

«Принятие Схемы планирования Кременчугского района, это - не вопрос конкретных вещей по объектам. Все районы должны иметь эти схемы, иначе в регионе ничего не построишь: от маленького объекта до большого», - сказал губернатор.

Как сообщал УНИАН, 27 июня депутаты Кременчугского райсовета приняли Схему планирования района, в которой предусмотрено строительство Белановского ГОКа. Сторонники и противники строительства Белановского горно-обогатительного комбината пикетировали сессию Кременчугского райсовета.

Депутаты планировали рассмотрение данного вопроса еще 13 февраля, однако тогда, услышав мнение населения, единогласно проголосовали за снятие вопроса с рассмотрения и отправили его на доработку.

В марте было принято решение создать рабочую группу, в которую вошли депутаты райсовета, народные депутаты Украины и представитель сел, чтобы изучить вопрос экологических и геологических рисков, связанных со строительством Белановского ГОКа.