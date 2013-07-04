Продажи новых легковых авто в Украине за полгода сократились на 5%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 104,238 тыс. единиц, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "УкрАвтоПром"

Согласно сообщению, общий объем продаж автотранспортных средств за полгода сократился на 7% - до 112,834 тыс., в том числе автобусов - сократился на 27% - до 1,187 тыс., коммерческих автомобилей - сократился на 29% - до 7,4 тыс.

Лидером авторынка в первом полугодии стал автопроизводитель Hyundai, сокративший продажи по сравнению с прошлым годом на 5% - до 10,1 тыс. единиц, на втором месте ЗАЗ, который по сравнению с первым полугодием 2012 года сократил продажи на 6% - до 7,7 тыс. единиц, на третьем месте KIA, продажи которой сократились на 2,8% - до 7,56 тыс. единиц.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в июне 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% - до 14,887 тыс. штук.

Продажи новых автомобилей в Украине в 2012 году снизились, впервые за последние три года, на 1,5% - до 217,403 тыс. единиц.

14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Всеукраинская ассоциация импортеров и дилеров (ВАИИД) заявила, что в результате введения спецпошлины цены на автомобили с объемом двигателя 1-1,5 литра вырастут на 7,8%, а 1,5-2,2 литра - на 15,6%, и не исключила возможности прекращения ввоза автомобилей в Украину, начиная со второй половины апреля 2013 года.

В ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром» считают, что введение спецпошлин на импорт автомобилей не приведет к существенному подорожанию, и цена на них, если часть финансовой нагрузки возьмут на себя производители и дилеры, может вырасти максимум на 3-5%.

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