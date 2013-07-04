«Карпатнафтохим» возобновит свою работу 1 августа

ООО «Карпатнафтохим» (г. Калуш Ивано-Франковская обл.) возобновит свою работу 1 августа.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации, об этом по телефону из Киева проинформировал председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил Вышиванюк после заседания рабочей группы по восстановлению работы ООО «Карпатнафтохим» под председательством вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко, с участием представителей Кабинета Министров Украины и группы «Лукойл».

Согласно сообщению, заседание состоялось 3 июля по поручению Президента Украины Виктора Януковича. Вышиванюк сказал, что вопрос восстановления деятельности «Карпатнафтохима» решен и принято решение о том, что с 1 августа это важное для области и Украины предприятие заработает.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Кабинет Министров Украины и крупнейшая частная российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» подписали меморандум о возобновлении работы нефтехимического предприятия «Карпатнафтохим». Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство предоставить предприятию поддержку, а владельцы - в течение трех месяцев его запустить. Срок действия меморандума - до 30 апреля 2016 г.

Подписание меморандума направлено на обеспечение развития нефтехимического комплекса Украины и строительство новых мощностей, привлечение в развитие «Карпатнафтохима» 100 млн долл. инвестиций в течение 2013-2016 гг, обновление и техническое перевооружение оборудования, увеличение налоговых отчислений в государственный и местный бюджеты.

Нефтехимическому предприятию "Карпатнафтохим", владельцем которого является нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», будет возмещен налог на добавленную стоимость в размере 960 млн грн, если предприятие погасит долг перед государством в размере 1,1 млрд грн по кредиту Баварского объединенного банка, взятого под госгарантии.

В 1992 году Баварский объединенный банк предоставил химическому предприятию ОАО "Ориана" (Калуш, Ивано-Франковская обл.) кредит на DM212,5 млн для строительства завода по производству полиэтилена под гарантии украинского правительства с покрытием немецкой страховой компанией "Гермес". Погашение и обслуживание кредита началось 31 июля 1998 года. До момента создания ЗАО "Лукор" "Ориана" погасила около DM70 млн.

В настоящее время "Ориана" находится в процессе банкротства, о начале которого было объявлено в январе 2003 года после того, как на базе ликвидных мощностей компании были созданы другие предприятия. Сначала совместно с российским "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" в 2000 году было учреждено ЗАО "Лукор", в котором доля "Орианы" со временем сократилась с 50% до 47,93%, а затем - ООО "Карпатнафтохим", в котором доля "Лукора" составляет 24%, а остальные 76% принадлежат дочерней компании НК "ЛУКОЙЛ" Lukoil Chemical B.V. "Карпатнафтохиму", в частности, были переданы основные мощности "Лукора" по производству хлорвинила, каустической соды и хлора, а также полиолефинов (этилена и пропилена).

Справка УНИАН. ООО «Карпатнафтохим» - единственное отечественное предприятие-производитель суспензионного поливинилхлорида, одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Украины и бюджетообразующее для Ивано-Франковской области.