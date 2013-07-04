Украина пересмотрит антидемпинговые меры в отношении импорта ДВП из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле с 8 июля начнет пересмотр действия антидемпинговых мер в отношении импорта белорусских древесноволокнистых плит (ДВП).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

«С 8 июля будут пересматриваться антидемпинговые меры в отношении импорта белорусских древесноволокнистых плит (ДВП). На основе анализа и проверки информации будет принято решение об их продлении или отмене», - говорится в сообщении.

Пересмотр будет осуществлен по требованию ООО «Униплит».

Как сообщал УНИАН, ограничительная пошлина на импорт ДВП из Беларуси в размере 68,75% действует с 17 июля 2002 года.