Евразийская экономкомиссия повышает ставки ввозных пошлин на кухонные вытяжки

Москва. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила повысить ставки ввозных таможенных пошлин на вытяжные колпаки и шкафы с 0% до 5% от таможенной стоимости.

Как сообщили УНИАН в ЕЭК, решение касается кухонных вытяжек размером не более чем 100х130 см, номинальным напряжением до 250В, производительностью до 1500 кубометров в час, с жироулавливающим элементом или местом для его установки, с посадочным местом для подсоединения воздуховода.

«Данное решение направлено на поддержку производителей стран Таможенного союза», - пояснил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Виталий Гудин.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.