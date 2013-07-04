Крюковский и Кировский заводы создадут совместное предприятие

Президент Публичного акционерного общества «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) Владимир Приходько и генеральный директор Открытого акционерного общества «Кировский завод» (Российская Федерация) Георгий Семененко подписали меморандум о создании совместного предприятия.

Как сказано в сообщении Кировского завода, стратегическое партнерство станет основой для объединения усилий сторон в создании и запуске новых высокотехнологичных продуктов, использующих опыт, ноу-хау и разработки двух предприятий, а также позволит укрепить позиции компаний на рынках России, Украины и стран СНГ.

Российско-украинская компания будет специализироваться на изготовлении и поставках пассажирских вагонов локомотивной тяги, скоростных межрегиональных и пригородных электропоездов и дизель-поездов. Кроме того, новое предприятие займется производством новых и модернизированных вагонов метрополитена, трамваев, а также эскалаторов и вагонов для транспортировки навалочных грузов.

Создание совместного предприятия планируется завершить до 10 октября 2013 года, наладить выпуск продукции на нем - с 1 декабря 2013 года.

Предполагается, что основными потребителями продукции совместного предприятия будут метрополитены Санкт-Петербурга и Москвы, а также других городов России и СНГ.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4% - до 11 тыс. 005 шт., а пассажирских - в 2,5 раза - до 69 шт.

Предприятия группы «Кировский завод» (РФ) выпускают сельскохозяйственную и дорожно-строительную технику, а также оборудование для нефтегазовой отрасли, энергетики, судостроения. В состав группы входят около 15 профильных «дочек».