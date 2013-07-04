Внедрение системы отслеживания лекарств не приведет к их подорожанию – участники рынка

Внедрение до 2017 года автоматизированной системы отслеживания лекарственных средств в Украине не приведет к подорожанию лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в ходе презентации системы генеральный директор КП "Фармация" Олег Климов и генеральный директор фармацевтической компании "Дарница" Глеб Загорий.

"Любое качество нуждается в затратах. Но эти затраты будут незначительными, поэтому посетители их не почувствуют", - сказал Климов.

Загорий поддержал Климова, сообщив, что если подорожание и будет, то минимальное.

"Вероятность того, что в Украине подорожают лекарства, минимальная или вообще равна нулю", - сказал он.

Эту позицию поддержал и глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексей Соловьев, сообщив, что цена на лекарства действительно не должна измениться.

Система отслеживания лекарственных средств, по словам Соловьева, будет полностью реализована в Украине к 2017 году, равно как и в странах Европейского Союза. Отслеживание станет возможным благодаря нанесению на упаковку лекарственного средства уникального двумерного штрих-кода, который уже был опробован Европейским Союзом и рекомендован Европейской федерацией фармацевтической промышленности. Система поможет Украине наладить более оперативное сотрудничество с аптеками и производителями лекарств стран Европейского Союза.

При этом аптекам и производителям придется вложить определенные средства для внедрения системы на своих предприятиях, сказал Соловьев, в то время как правительство уже потратило 15 млн грн на разработку программного обеспечения системы.

"Аптекам придется потратить небольшую сумму для покупки сканеров, которые будут сканировать упаковки. Такие сканеры сейчас есть в любых магазинах, начиная от небольших гастрономов и заканчивая аптечными пунктами", - отметил он.

Производитель лекарственных средств - гендиректор "Дарницы" уже подсчитал, сколько будет стоит внедрение такой системы на предприятие. "По опыту, существует разброс в ценах на оборудование от 10-15 тыс. долл. до 100-120 тыс. В среднем, по нашему пониманию, стоимость среднего стандартного технического решения не превысит 50-60 тыс. На самом деле это не так много", - сказал Загорий.

Глава Гослекслужбы также прогнозирует, что в будущем покупатели с помощью уникального кода на упаковке и специальной программы в мобильном телефоне смогут получать детальную информацию о лекарстве, в том числе где оно произведено, кто дистрибьютор, его срок годности.

Как сообщал УНИАН, система маркировки каждой упаковки лекарств в Украине будет вводиться параллельно со странами Европейского Союза.