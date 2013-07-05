Рада приняла закон об утилизации автомобилей и введении экологического налога

Верховная Рада Украины приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также приняла порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон об утилизации транспортных средств проголосовали 233 народных депутата при необходимых 226, за закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно экологического налога – 235 народных депутатов при необходимых 226.

В ходе обсуждения законопроектов, глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник обратил внимание, что оба законопроекта рассматривались в едином блоке.

Необходимость принятия законопроектом объяснялась тем, что ежегодно списание автотранспортных средств составляет 100 тыс. единиц, и с учетом роста парка автомобилей потребность в единой системе утилизации транспортных средств будет только расти.

«Для обеспечения этих потребностей по всей территории страны необходимо будет открыть большое количество предприятий по разборке снятых с эксплуатации транспортных средств, шредерных станций и создать инфраструктуру по переработке материалов», - говорится в пояснительных документах к законам.

Финансовым обеспечением формирования такой инфраструктуры должен стать, в том числе, утилизационный сбор или экологической налог.

«Размер экологического налога, подлежащего уплате по конкретному транспортному средству, рассчитывается исходя из ставок и коэффициентов для каждого вида транспортного средства, объема двигателя, года выпуска, массы и других характеристик», - сказано в пояснительных документах.

Как ожидается, уже в первый год действия принятого закона доходы Государственного бюджета от сбора экологического налога составит 2,2 млрд. гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров, автомобильный завод компании «Еврокар» и Кременчугский автосборочный завод посчитали, что уплата экологического налога на утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств создают законодательные преференции для избранных и не направлены на развитие украинской автомобильной отрасли.

При этом Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» заявила, что для спасения национальной автомобилестроительной отрасли необходимо ввести утилизационный сбор.