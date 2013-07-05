"Метинвест" и участники рынка создали ассоциацию стального строительства

Горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» совместно с ведущими дистрибьюторами металлопроката, производителями несущих и ограждающих стальных конструкций, а также проектными организациями создали ассоциацию "Украинский центр стального строительства" (УЦСС). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, создание УЦСС будет способствовать развитию внутреннего рынка металлопроката. При этом на первом этапе ассоциация объединила 12 предприятий, в том числе заводы по производству кровельных и фасадных систем, отраслевые проектные и научные институты, монтажные и строительные компании.

Вместе с тем, в планах УЦСС – увеличить долю металлоконструкций в нежилом строительстве до 50%, в жилом – до 10%.

"Миссия ассоциации – сделать металлоконструкции предпочтительным материалом выбора для строительства. Традиционно строительный сектор является крупнейшим потребителем металлопроката в Украине. В то же время доля использования стальных каркасов в сегменте нежилого многоэтажного строительства составляет около 25% (для сравнения: в США – 55%, в Великобритании – 70%, в сегменте одноэтажного строительства – более 90%)", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в секторе жилого строительства Украины доля металлоконструкций и вовсе не превышает 1%.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний.

Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

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