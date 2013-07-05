"Богдан" значительно увеличил производство легковых автомобилей

Корпорация "Богдан", один из крупнейших украинских производителей автомобилей, в июне текущего года увеличила объемы производства легковых автомобилей по сравнению аналогичным периодом 2012 года на 71% - до 1,08 тыс. штук. Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

По его данным, производство корпорацией автобусов и троллейбусов в июне увеличилось на 56,5% - до 255 единиц.

В то же время, продажи легковых автомобилей "Богдан" в июне увеличились на 37,4% по сравнению с маем текущего года.

Также Красуля сообщил, что производство автомобилей за январь-июнь 2013 года сократилось на 63,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 2,748 тыс. единиц. "Это связанно с тем, что фактически до 15 мая завод в Черкассах стоял из-за отсутствия государственной поддержки автопроизводителей и механизмов по защите рынка", - пояснил пресс-секретарь корпорации.

Вместе с тем, в корпорации отмечают позитивные тенденции после введения спецпошлин на импорт автомобилей, что позволило возобновить работу завода, загрузить мощности и сохранить рабочие места.

По словам Красули, корпорация планирует до конца года поставить на линию производства две новые модели автомобилей, ранее не производимых в Украине.

Как сообщал УНИАН, украинская автомобильная корпорация "Богдан" в 2013 году намерена увеличить производство автомобилей на 24,6% - до 15 тыс. штук по сравнению с с 12,034 тыс. штук в 2012 году.

В ноябре 2013 года корпорация "Богдан" планирует в рамках сотрудничества с китайской компанией China Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd начать полномасштабное производство двух моделей легковых автомобилей JAC.

По итогам 2012 года корпорация снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36,2% по сравнению с 2011 годом - до 13 455 единиц.