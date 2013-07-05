Автоимпортеры просят Януковича ветировать утилизационный сбор

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой наложить вето на принятые 4 июля 2013 года Верховной Радой Украины законопроекты № 0975 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств» и № 0936 «Об утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации.

"ВААИД категорически против введения экологического налога за утилизацию легковых, грузовых автомобилей и автобусов и просит Вас, глубокоуважаемый Виктор Федорович, учесть интересы граждан Украины - автомобилистов, воспользоваться правом вето и вернуть на доработку в Верховную Раду проекты вышеуказанных законов, а также дать поручение создать рабочую группу с целью разработки концепции национальной программы (комплексной системы утилизации не только автомобилей, но и продуктов сервиса, бытовой техники и т.д.)", - цитирует обращение к Президенту пресс-служба ВААИД.

Согласно сообщению, данными законопроектами предусматривается уплата экологического налога за утилизацию транспортных средств предприятиями и физическими лицами, осуществляющими ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств.

"Законопроектом предлагается установить экономически необоснованные базовые ставки налога на легковые автомобили в размере 5,5 тыс. грн и корректирующие коэффициенты для новых авто 3500 куб. см - 5,5, а также для грузовых автомобилей в размере 38 тыс. грн и корректирующие коэффициенты для транспортных средств полной массой более 20 тонн, но не более 50 тонн: для новых автомобилей - 2,9 и для тех, которые уже были в употреблении, - 11,8", - сообщили в пресс-службе ассоциации.

При этом в ВААИД пояснили, что при ввозе на таможенную территорию новых легковых автомобилей после уплаты утилизационного сбора (от 4,730 тыс. грн за электромобиль до 30,250 тыс. грн за автомобиль с объемом двигателя 3500 куб. см) на соответствующую сумму повысится стоимость транспортных средств для простых украинских покупателей.

Таким образом, ассоциация считает, что предложенный экологический налог за утилизацию транспортных средств и корректирующие коэффициенты не соответствуют сути и названию этого налога, так как его размер должен быть взаимосвязан с фактическим размером расходов на утилизацию транспортных средств.

По мнению ассоциации, не должно быть разницы между применяемыми к новым автомобилям коэффициентами в зависимости от объема двигателя. «Ведь цель одна - это обезвреживание компонентов непригодного для использования транспортного средства, а количество компонентов (свинец, кислота, ртуть, технические жидкости) во всех автомобилях практически одинаково", - отметили в пресс-службе.

В ассоциации также считают, что введение экологического налога за утилизацию легковых, грузовых автомобилей и автобусов будет неподъемным для украинских потребителей и сделает невозможным приобретение ими транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

По мнению представителей Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров, автомобильного завода компании «Еврокар» и Кременчугского автосборочного завода, уплата экологического налога на утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств создают законодательные преференции для избранных и не направлены на развитие украинской автомобильной отрасли.

Вместе с тем, в Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром» заявляют, что для спасения национальной автомобилестроительной отрасли необходимо ввести утилизационный сбор.