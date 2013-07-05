Цены производителей промпродукции в июне снизились на 2,7%

В Украине цены производителей промышленной продукции в июне 2013 года, по сравнению с маем 2013 года, снизились на 2,7%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с июнем 2012 года) цены производителей промпродукции снизились на 1,6%, с начала года (июнь 2013 года против декабря 2012 года) рост составил 3,7%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в мае 2013 года, по сравнению с апрелем 2013 года, выросли на 3,1% в годовом выражении (по сравнению с маем 2012 года) цены производителей промпродукции выросли на 1,9%, с начала года (май 2013 года против декабря 2012 года) - выросли на 6,6%.

В Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года снизились на 1,5%, а по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.