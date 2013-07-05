Производство авто в Украине за полгода сократилось на 54%

Производство автомобилей в Украине в первом полугодии текущего года сократилось на 54,2% - до 18,24 тыс. единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "УкрАвтоПром".

Согласно сообщению, в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство легковых автомобилей сократилось на 54,2% - до 16,74 тыс. единиц, производство коммерческих автомобилей сократилось на 63,3% - до 657 единиц и производство автобусов сократилось на 43,2% - до 843 единиц.

При этом, отечественный автопроизводитель ЗАЗ в январе-июне увеличил производство автомобилей на 11% - до 1,722 тыс. единиц, корпорация "Богдан" увеличила производство на 68% - до 1,146 тыс. единиц, "Еврокар" увеличил производство на 20% - до 971 единицы.

Как сообщал УНИАН, производство автомобилей в Украине в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось в 2,5 раза - до 13,680 тыс. единиц

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. При этом производство грузовых автомобилей в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов упал на 14,4% - до 3 206 единиц.

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