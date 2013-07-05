Россия планирует увеличить количество крылатых ракет в 30 раз

Россия увеличит за три года количество крылатых ракет от сегодняшнего объема в пять раз, а к 2020 году - в 30 раз. Об этом сообщил сегодня журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам заседания Совета безопасности России, передает ИТАР-ТАСС.

"Через три года мы увеличим количество крылатых ракет от сегодняшнего количества в пять раз, а к 2020 году - в 30 раз", - подчеркнул Шойгу.

В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, говоря о силах ядерного сдерживания, отметил, что "они надежно выполняют задачу, которую должны выполнять, но мы должны учитывать весь комплекс новейших вооружений, который сегодня существует". Патрушев признал, что "в некоторых направлениях у нас есть отставание и перед военно-промышленным комплексом стоит задача, чтобы это отставание было ликвидировано".

Информация о нынешнем точном количестве российских крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования засекречена.