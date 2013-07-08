«Еврокар» вдвое сократил производство автомобилей

Производитель автомобилей «Еврокар» (Закарпатская обл.) в январе-июне 2013 года сократил производство автомобилей различных марок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,1 раза - до 4,112 тыс. штук с 8,516 штук.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Еврокара».

Согласно сообщению, за 2 квартала т.г. "Еврокар" произвел 1,243 тыс. штук автомобилей модели Skoda Fabia A05, 440 – Octavia A5, 1,781 тыс. штук – Rapid, 430 – Superb B6, 164 – Roomster и 54 – Yeti.

При этом в июне текущего года «Еврокар» сократил производство автомобилей различных марок в 1,95 раза - до 971 штук по сравнению с 1,9 тыс. штук в июне прошлого года.

В частности, в июне 2013 года завод произвел 155 штук автомобилей модели Skoda Fabia A05, 52 – Octavia A5, 593 штук – Rapid, 40 – Superb B6, 131 – Roomster и 0 – Yeti

Как сообщал УНИАН, «Еврокар» в январе-марте 2013 года сократил производство автомобилей различных марок в 2,72 раза - до 1 519 шт. по сравнению с 4 146 шт. за аналогичный период 2012 года.

В 2012 году «Еврокар» увеличил производство легковых автомобилей на 24,9% по сравнению с 2011 годом – до 14 556 единиц.

Справка УНИАН. "Еврокар" входит в группу компаний "Атолл Холдинг" (Киев). До кризиса компания производила автомобили моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, но в последние три года сосредоточилась на выпуске исключительно автомобилей Skoda.

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