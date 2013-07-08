«АвтоКрАЗ» уменьшил производство автомобилей на 8,8%

Производитель большегрузных автомобилей завод «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-июне 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года уменьшил объемы производства автомобилей на 8,8% или на 31 автомобиль - до 322 шт.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, предприятие работает в соответствии с портфелем заказов на грузовики.

Кроме того, вторая волна финансово-экономического кризиса, особенно существенно поразившая автомобилестроение, а также введение Российской Федерацией утилизационного сбора на импортируемые автомобили негативно повлияли на планы работы "АвтоКрАЗа”.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году завод уменьшил выпуск автомобилей к предыдущему году на 16% - до 899 единиц.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «АвтоКрАЗ» - единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей с полным технологическим циклом производства.

"АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 150 модификаций и порядка 1500 комплектаций автомобильной техники КрАЗ для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных силах. Автомобили КрАЗ эксплуатируются в 46 странах мира.

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