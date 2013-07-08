Крюковский ВСЗ уменьшил выпуск грузовых вагонов, пассажирских - увеличил

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг, Полтавской обл.) в январе-июне 2013 года, по сравнению с соответствующим периодом 2012 года, уменьшил выпуск грузовых вагонов на 30,2% или на 1669 шт. - до 3863 шт.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, за отчетный период предприятие увеличило выпуск пассажирских вагонов на 15,5% - до 52 штук, против 45, выпущенных в январе-июне 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4% - до 11005 шт, а пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”.

Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.