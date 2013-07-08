Депутат: иномарки подорожают на 1,5-5 тыс. долл. из-за утилизационного сбора

Принятие законов об утилизационном сборе повлечет за собой подорожание автомобилей иностранного производства на 1,5-5 тыс. долл., прогнозирует народный депутат Украины, члена Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Игорь Рыбаков, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

"Произойдет значительное подорожание иномарок. В лучшем случае цены подскочат на 1,5 тысячи долларов, в худшем - на 5 тысяч условных единиц. Из средства передвижения качественный автомобиль опять перейдет в категорию роскоши", - цитирует пресс-служба Рыбакова. По его мнению, качественный автомобиль станет недоступным простым гражданам, а введение указанных законов приведет к ухудшению отношений с Евросоюзом в преддверии подписания договора об ассоциации. При этом задача защиты отечественного автопрома не будет выполнена, поскольку в дальнейшем нормы законов, скорее всего, распространят и на украинские автомобили.

По словам Рыбакова, принятые парламентом законы об утилизационном сборе будут иметь далекоидущие негативные последствия, которые создадут дополнительные проблемы в отношениях со странами Евросоюза.

"У нас перед глазами показательный опыт России. Напомню, там с сентября прошлого года также вступил в силу закон об утилизационном сборе. Это вызвало резкий протест стран ЕС. При худшем сценарии Россию ждет разбирательство в суде ВТО. В преддверии подписания договора об ассоциации с ЕС нашей стране необходимо избегать дополнительных взаимных раздражителей. Определенные политические силы, продвигая такие провокационные законопроекты, провоцируют ухудшение отношений с европейскими партнерами", - подчеркивает Рыбаков.

Народный депутат уверен, что законы об утилизационном сборе не принесут позитива в развитие отечественного автопрома. "В России, например, уже сейчас собираются расширить действие утилизационного сбора и на отечественные автомобили. Думаю, что-то подобное произойдет и у нас. В результате обнажиться истинная суть этого сбора - изъять как можно больше денег у собственных граждан. Это еще один инструмент налогового прессинга и ничего более", - убежден он.

Рыбаков подчеркнул, что голосовал против этих законопроектов и призывал к этому своих коллег. "К сожалению, меня не услышали. Теперь последняя надежда – это позиция Президента. Уверен, что он заинтересован в сохранении достойного уровня благосостояния граждан и потому должен ветировать эти законы", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой наложить вето на принятые 4 июля 2013 года Верховной Радой Украины законопроекты № 0975 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств» и № 0936 «Об утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств».

В Ассоциации считают, что предложенный экологический налог за утилизацию транспортных средств и корректирующие коэффициенты не соответствуют сути и названию этого налога, так как его размер должен быть взаимосвязан с фактическим размером расходов на утилизацию транспортных средств. Кроме того, в ассоциации считают, что введение экологического налога за утилизацию легковых, грузовых автомобилей и автобусов будет неподъемным для украинских потребителей и сделает невозможным приобретение ими транспортных средств.

Вместе с тем, в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром» заявляют, что утилизационный сбор необходимо ввести для спасения национальной автомобилестроительной отрасли, а также уверены, что налог на утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств будет способствовать улучшению экологической ситуации и повышению уровня экологической безопасности Украины.