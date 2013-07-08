Кременчугский завод техуглерода уменьшил производство продукции на 23%

Кременчугский завод технического углерода (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-июне 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года уменьшил производство на 23,1% или на 7,432 тыс. тонн – до 24,755 тыс тонн.

Об этом УНИАН сообщил представитель предприятия.

Как сообщал УНИАН, ОАО "Кременчугский завод технического углерода" в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличило производство на 2,3% – до 60,023 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский завод технического углерода» (Полтавская обл.) специализируется на производстве углерода технического (сажа). Завод выпускает технический углерод, используемый в шинной и резинотехнической промышленности, а также в лакокрасочном производстве. Большую часть продукции экспортируют за границу. Покупателями продукции завода являются ведущие мировые производители шин Michelin (Франция), Goodyear Tire & Rubber Co. (США), Continental AG (Германия) и другие.

Около 49% акций ОАО «Кременчугский завод технического углерода» (Полтавская обл.) летом 2008 года купили представители группы Константина Жеваго. Более 50% акций предприятия контролирует Мирослав Балдис.