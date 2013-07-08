Украинские металлурги увеличили выручку от экспорта железной руды и концентрата на 5,8%

Украинские металлургические предприятия в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличили выручку от экспорта железной руды и концентрата на 5,8% — до 1,57 млрд долларов, сообщило Министерство доходов и сборов Украины.

В натуральном выражении экспорт железной руды за пять месяцев 2013 года составил 16,5 млн тонн. Министерство при этом не дает сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Импорт железной руды и концентрата в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличился на 0,4% до 117,8 млн долларов. В натуральном выражении импорт за этот период составил 1,4 млн тонн.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.

Украинские металлургические предприятия за январь-май 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличили производство железной руды (неагломерированной) на 3,8% - до 77,2 млн тонн.