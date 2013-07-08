Кинах: введение утилизационного сбора положительно повлияет на развитие автопрома

Введение утилизационного сбора положительное повлияет на развитие украинской экономики и отечественного автомобилестроения в частности, считает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСПП.

«По официальным данным, индекс промышленного производства Украины только за последний год упал на 9,3 пункта. Украина теряет свой внутренний рынок, ведь на нем сегодня реализуется 47% импортной продукции, а по некоторым товарным группам эта цифра превышает 70-90%. Особенно болезненные явления наблюдаются в автомобильной промышленности, она по сравнению с прошлым годом упала более чем в два раза. Украине нужны меры поддержки национального товаропроизводителя », - убежден Кинах.

По его мнению, национального товаропроизводителя поддерживают все страны мира, поскольку это является цивилизованным государственным протекционизмом.

“Скоро Украина подпишет Соглашение с Европейским союзом об ассоциации и зоне свободной торговли, украинский рынок станет более открытым, возрастут риски. Поэтому, чтобы свободная торговля с Европой не превратилась в дорогу с односторонним движением, по которой товары перемещаются только в нашу сторону, надо заранее создавать разумные правила игры, которые позволят Украине развиваться и быть конкурентоспособной, защищать свои рабочие места”, - отметил президент УСПП.

Вместе с этим, Кинах подчеркнул, что введение сбора это не только поддержка национального товаропроизводителя, но и решение экологических проблем.

«В Украине ежегодно утилизируется до 100 тысяч автомобилей, на внутреннем рынке эксплуатируется огромное количество бывших в употреблении импортных автомобилей. И заниматься решением этой экологической проблемы надо было еще вчера, поскольку она оказывает высокое техногенное давление на окружающую среду. Поэтому утилизационный сбор очень актуален», - подчеркивает Кинах.

Он также считает, что общественные организации должны вести жесткий контроль за адресным, целевым использование средств, собранных за счет этого налога. «Важно, чтоб эти ресурсы направлялись на строительство утилизационных заводов, модернизацию предприятий, создание рабочих мест в Украине. Только в таком случае данный налог себя оправдает», - подчеркнул Кинах.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

С 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие этого сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

При этом Украина рассчитывает на подписание с Россией соглашения о взаимном неприменении утилизационного сбора на автомобили.

Оно предусматривает неприменение утилизационного сбора в Украине в отношении произведенных в РФ транспортных средств, а в России - в отношении произведенных в Украине автомобилей.