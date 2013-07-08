«АрселорМиттал Кривой Рог» за полгода увеличил производство металлопроката на 9%

Один из крупнейших металлургических комбинатов в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог» за 6 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличил производство проката на 9% - до 2,877 млн тонн, стали на 0,5% - до 3,132 млн тонн.

Об этом сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

По данным источника, за 6 месяцев 2013 года по сравнению с январем-июнем 2012 года комбинат сократил производство чугуна на 0,7% - до 2,712 млн тонн.

В июне меткомбинат произвел 460 тыс. тонн проката, 536 тыс. тонн стали и 462 тыс. тонн чугуна.

Как сообщал УНИАН, на «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2012 году по сравнению с 2011 годом производство стали увеличилось на 12,57% - до 6,419 млн тонн, выплавка чугуна - на 14,64% - до 5,61 млн тонн, а производство проката увеличилось на 13,26% - до 5,592 млн тонн.

В 2012 год «АрселорМиттал Кривой Рог» завершил с чистым убытком в размере 2,9 млрд грн, в то время как в 2011 году получил чистую прибыль в размере 2,1 млрд грн.

В 2012 году комбинат увеличил долю экспорта продукции на 3,5 п.п. - до 86,4%.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.