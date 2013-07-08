"Укроборонпром" уволил гендиректора госпредприятия “Укроборонсервис”

Государственный концерн "Укроборонпром" уволил Евгения Голубенко с должности генерального директора госпредприятия "Укроборонсервис" и назначил временно исполняющим обязанности генерального директора Сергея Микитюка. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия. Согласно сообщению, Микитюк возглавлял компанию с мая 2012 года. Справка УНИАН. ГП "Укроборонсервис" - дочернее предприятие госкомпании "Укрспецэкспорт", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром".

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