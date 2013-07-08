«Азовсталь» сократила производство металлопроката на 4%, ММК им. Ильича - на 12%

Металлургический комбинат «Азовсталь», по оперативным данным, за 6 месяцев 2013 года произвел 2,1 млн тонн общего металлопроката, что на 4% меньше, чем за январь-июнь 2012 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

В то же время, производство готового проката в 1 полугодии выросло на 2,5% - до 1,372 млн тонн.

Согласно сообщению, за отчетный период предприятие произвело 2,281 млн тонн стали, что на 6,8% меньше показателя за январь-июнь 2012 года. Производство чугуна уменьшилось на 6,5% - до 1,970 млн тонн.

В июне «Азовсталь» произвела 330 тыс. тонн общего проката, 379 тыс. тонн стали, 326 тыс. тонн чугуна.

Как сообщал УНИАН, Металлургический комбинат «Азовсталь» за 2012 год произвел 4,168 млн тонн общего металлопроката, что на 22% меньше, чем за 2011 год. Производство стали снизилось 17,7% - до 4,593 млн тонн, производство чугуна сократилось на 17,2% - до 4,026 млн тонн.

Согласно данным «Азовстали» в 2012 году комбинат увеличил чистый убыток в 5,3 раза - до 2,695 млрд грн с 507,5 млн грн в 2011 году.

Справка УНИАН. ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год.

Предприятие входит в состав группы «Метинвест».

«Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами группы «Метинвест» являются группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

ММК им. Ильича в 1 полугодии сократил производство металлопроката на 12% - до 2,129 млн тонн

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК им. Ильича), по оперативным данным, в 1 полугодии 2013 года произвел 2,129 млн тонн общего металлопроката, что на 12% меньше, чем за январь-июнь 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Производство готового проката за указанный период уменьшилось на 15% - до 1,930 млн тонн.

По данным источника, в январе-июне т.г. комбинат выплавил 2,562 млн тонн стали, что на 10,7% меньше показателя за аналогичный период 2012 года.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 1,364 млн тонн чугуна – почти на 3% меньше.

В июне ММК им. Ильича произвел 346 тыс. тонн общего проката, 392 тыс. тонн стали, 397 тыс. тонн чугуна.

Как сообщал УНИАН, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича по итогам 2012 года произвел 4,329 млн тонн общего металлопроката, что на 17% меньше, чем за 2011 год. Комбинат выплавил 5,15 млн тонн стали, что на 16% меньше, производство чугуна снизилось на 12,8% - до 4,517 млн тонн

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест».

Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.