Северный, Полтавский и Центральный ГОКи за полгода увеличили производство

СевГОК в 1 полугодии увеличил производство железорудного концентрата на 1,2%

Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы «Северный горно-обогатительный комбинат» (СевГОК, Кривой Рог), по оперативным данным, в 1 полугодии 2013 года увеличил производство железорудного концентрата по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,2% - до 7,472 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

Согласно предоставленной информации, за указанный период СевГОК произвел 5,338 млн тонн окатышей, что на 3,1% меньше, чем за январь-июнь 2012 года.

В июне т. г. объемы производства железорудного концентрата на СевГОКе составили 1,237 млн тонн, окатышей – 1,025 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, СевГОК за 2012 г. увеличил производство железорудного концентрата на 0,9% - до 14,558 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн тонн окатышей.

СевГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».

Полтавский ГОК в 1 полугодии увеличил производство железорудного концентрата на 12,1%

«Полтавский горно-обогатительный комбинат» (г. Комсомольск Полтавской области) в январе-июне 2013 г. произвел 6,438 млн тонн железорудного концентрата, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

За отчетный период на комбинате было произведено 5,246 млн тонн окатышей, что на 11% больше, чем по итогам января-июня 2012 г.

В июне т. г. на ПолтГОКе объемы производства железорудного концентрата составили 1,027 млн тонн, окатышей – 809 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Полтавский ГОК в 2012 году увеличил производство железорудного концентрата на 3% — до 11,83 млн тонн, производство окатышей снизилось на 1,2% - до 9,69 млн тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (г. Комсомольск Полтавской области) - крупнейший экспортер железорудных окатышей среди ГОКов стран СНГ.

97,34% акций Полтавского ГОКа принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария).

Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

ЦГОК в 1 полугодии увеличил производство железорудного концентрата на 7,1%

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК, Кривой Рог), по оперативным данным, в январе-июне 2013 года увеличил производство железорудного концентрата на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 3,403 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Согласно предоставленной информации, производство окатышей за указанный период составило 1,145 млн тонн, что на 0,6% больше, чем за 6 месяцев 2012 г.

В июне т. г. ЦГОК произвел 540 тыс. тонн железорудного концентрата и 206 тыс. тонн окатышей.

Как сообщал УНИАН, ЦГОК в 2012 г. увеличил производство железорудного концентрата на 3,3% - до 6,39 млн тонн, производство окатышей составило 2,313 млн тонн - на 4,5% больше, чем в 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» – единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности – окатышей и железорудного концентрата.

Годовая производственная мощность комбината составляет более 5,9 млн тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн тонн окатышей.

ЦГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».