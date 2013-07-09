Металлургические предприятия отчитываются за первое полугодие (обновляется)

Днепровский меткомбинат за 1 полугодие сократил производство проката на 2% - до 1,632 млн тонн

«Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД) в январе-июне 2013 года произвел 1,632 млн тонн металлопроката, что на 2% меньше, чем за 6 месяцев 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

По данным источника, комбинат выплавил 1,593 млн тонн стали, что на 2,6% меньше, чем по результатам января-июня 2012 г.

За отчетный период завод произвел 1,441 млн тонн чугуна, что на 8,6% меньше показателя за январь-июнь 2012 г.

В июне т. г. объемы выпуска проката на ДМКД составили 239 тыс. тонн, стали – 224 тыс. тонн, чугуна – 194 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Днепровский меткомбинат в 2012 году увеличил производство проката на 4,3% - до 3,16 млн тонн.

По данным комбината, в 2012 году ДМКД сократил чистый убыток на 9% - до 1,658 млрд грн по сравнению с 1,822 млрд грн в 2011 году.

Справка УНИАН. ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (Днепродзержинск, Днепропетровская область) специализируется на производстве чугуна, проката и занимает монопольное положение на рынке широкополосной универсальной стали и профилей. Комбинат является поставщиком катаной осевой профильной заготовки для железнодорожного транспорта. Свою продукцию предприятие поставляет в Германию, Италию, Бельгию, Китай, страны СНГ и Ближнего Востока.

ДМКД входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

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Метзавод им. Петровского в 1 полугодии нарастил производство проката на 10,6% - до 425 тыс. тонн

Предприятие полного металлургического цикла «ЕВРАЗ-Днепропетровский металлургический завод им. Петровского», по оперативным данным, в январе-июне 2013 г. произвело 425 тыс. тонн готового металлопроката, что на 10,6% больше, чем за 6 месяцев 2012 г.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

По данным источника в министерстве, за январь-июнь текущего года завод выплавил 510 тыс. тонн стали, что на 14,6% больше, чем за январь-июнь 2012 г.

За отчетный период на метзаводе произведено 484 тыс. тонн чугуна, что также на 14,6% больше показателя за 6 месяцев 2012 г.

В июне 2013 г. объемы выпуска готового металлопроката на предприятии составили 66 тыс. тонн, стали – 91 тыс. тонн, чугуна – 88 тыс. тонн.

За 2012 г. метзавод им. Петровского сократил производство проката на 4% - до 707 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «ЕВРАЗ-Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» - предприятие полного металлургического цикла, специализируется на производстве чугуна, стали и проката. С декабря 2007 года завод принадлежит российской компании «ЕВРАЗ Групп».

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Ингулецкий ГОК в 1 полугодии увеличил производство железорудного концентрата на 1% – до 6,907 млн тонн

«Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» (ИнГОК, Кривой Рог) в январе-июне 2013 г. произвел 6,907 млн тонн железорудного концентрата, что на 1% больше, чем за 6 месяцев 2012 г.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

В июне 2013 г. объемы производства концентрата на предприятии составили 1,135 млн тонн.

Ингулецкий ГОК в 2012 году сократил производство железорудного концентрата на 3,7% – до 13,58 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Ингулецкий ГОК» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата с содержанием железа 63,7% и 67,5%.

Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год. ИнГОК использует передовые технологии флотационного обогащения, которые на сегодняшний день в Украине являются уникальными.

ИнГОК входит в горнорудный дивизион Группы «Метинвест».

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвест» являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%) совместно управляющие Компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».

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«АрселорМиттал Кривой Рог» за 6 месяцев увеличил производство железорудного концентрата на 2,1% - до 5,0 млн тонн

Горнорудное подразделение крупнейшего производителя стального проката в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог», по оперативным данным, за январь-июнь 2013 года произвело 5,0 млн тонн железорудного концентрата, что на 2,1% больше, чем по итогам января-июня 2012 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Согласно сообщению, производство железной руды на предприятии за отчетный период выросло относительно 6 месяцев 2012 года на 4,2% – до 490 тыс. тонн.

В июне т.г. объемы производства концентрата на меткомбинате составили 811 тыс. тонн, железной руды – 98 тыс. тонн.

«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2012 г. увеличил производство железорудного концентрата на 2,5% - до 9,79 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

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ГОК «Сухая Балка» за 6 месяцев сократил производство железной руды на 0,4% - до 1,461 млн тонн

«Горно-обогатительный комбинат «Евраз-Сухая Балка» (г. Кривой Рог Днепропетровской обл.) в январе-июне 2013 года сократил производство железной руды относительно аналогичного периода 2012 года на 0,4% - до 1,461 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

По данным источника, в июне ГОК «Сухая Балка» произвел 276 тыс. тонн железной руды.

ГОК “Евраз-Сухая Балка” в 2012 году нарастил производство железной руды на 6,5% по сравнению с 2011 годом - до 2,607 млн тонн.

Справка УНИАН. “Евраз-Сухая Балка” специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, контролируется горно-металлургической группой Evraz (Россия). По официальной информации предприятия, размещенной на интернет-сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистая прибыль за 2012 год сократилась относительно 2011 года почти на 66% - до 210,878 млн грн.

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Криворожский железорудный комбинат за 6 месяцев увеличил производство железной руды на 8,1% - до 2,866 млн тонн

«Криворожский железорудный комбинат» («КривбассЖРК», Днепропетровская обл.) в январе-июне 2013 года нарастил выпуск железной руды на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 2,866 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

По информации источника, в июне т.г. «КривбассЖРК» произвел 400 тыс. тонн железной руды.

Как сообщал УНИАН, «КривбассЖРК» в 2012 году сократил производство железной руды на 0,4% по сравнению с 2011 годом - до 5,556 млн тонн.

Чистая прибыль предприятия за 2012 год сократилась относительно 2011 года на 57,2% - до 772,156 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО ”Криворожский железорудный комбинат” - правопреемник ПО ”Кривбассруда”, является крупнейшим предприятием Украины по добыче железной руды подземным способом.

В структуру комбината входят четыре шахты: ”Родина”, ”Гвардейская”, имени Ленина и ”Октябрьская”. Их работу обеспечивают вспомогательные подразделения: ремонтное управление железнодорожного транспорта, ремонтно-строительный и энергетический цеха, центральная энерголаборатория, база материально-технического снабжения.

По данным комбината на конец 2010 года, 99,88% его акций принадлежали компании Starmill Limited.

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Запорожский железорудный комбинат за 6 месяцев увеличил производство железной руды на 0,2% - до 2,281 млн тонн

Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное, Запорожская обл.) в январе-июне 2013 года увеличил производство железной руды относительно аналогичного периода прошлого года на 0,2% - до 2,281 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

По информации источника, в июне т.г. ЗЖРК произвел 363 тыс. тонн железной руды.

Как сообщал УНИАН, Запорожский железорудный комбинат в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил чистую прибыль на 1,2% - до 372,448 млн грн. В 2012 году объемы производства железной руды на ЗЖРК составили 4,5 млн тонн – на уровне 2011 года.

Справка УНИАН. Запорожский железорудный комбинат разрабатывает Южно-Белозерское и Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную железную руду с содержанием железа 58-66%.

Около 60% продукции экспортируется в Чехию, Словакию, Польшу и Австрию, а остальное поставляется на «Запорожсталь». Кроме того, запорожская руда идет на Мариупольский меткомбинат им. Ильича.