«Укрспецэкспорт» подписал контракт на ремонт и закупку самолетов МиГ-21 для Хорватии

Государственная компания «Укрспецэкспорт» 8 июля подписала контракт на предоставление услуг по ремонту и модернизации 12 самолетов МиГ-21 для Военно-воздушных сил Республики Хорватия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрспецэкспорта».

Согласно сообщению, «Укрспецэкспорт» отремонтирует 7 самолетов МиГ-21, принадлежащих ВВС Республики Хорватия.

Кроме того, Министерство обороны Хорватии закупит у ГК «Укрспецэкспорт» 5 отремонтированных МиГ-21, которые являются собственностью ГП «Одессавиаремсервис».

Как сообщается, контракт будет выполнен до середины 2014 года.

При этом ремонт будет производиться на мощностях государственного предприятия «Одессавиаремсервис», которое входит в состав госконцерна «Укроборонпром».

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 г. «Укрспецэкспорт» выиграл тендер на ремонт шести вертолетов Ми-8 и Ми-17 для Министерства обороны Хорватии.

Справка УНИАН. ГК «Укрспецэкспорт» является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент Украины по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.