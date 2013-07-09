В Украине создадут 10 крупнейших центров по утилизации автомобилей

После вступления в силу утилизационного сбора в Украине будет создано 10 крупнейших перерабатывающих центров для утилизации автомобилей.

Об этом в интервью УНИАН сообщил народный депутат Украины Тариэл Васадзе, контролирующий корпорацию «УкрАВТО».

"По всей Украине будет создано более 150 пунктов по сбору автолома, куда сможет обратиться любой человек. И это не просто площадка приема, это - разборка, сортировка и хранение. Кроме того, будет создано около 10 крупнейших перерабатывающих центров. В Европе один такой обходится в порядка 7 млн евро", - сказал Васадзе.

По его словам, первичный капитал на создание центров будет формироваться из денег, которые внутренний и внешний производители будут перечислять в бюджет государства.

"При этом импортеры будут уплачивать средства на границе, а внутренние производители - инвестировать в создание инфраструктуры", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также приняла порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Как ожидается, уже в первый год действия принятого закона доходы Государственного бюджета от сбора экологического налога составит 2,2 млрд грн.

Справка УНИАН. Корпорация «УкрАВТО», которая контролируется народным депутатом Тариэлом Васадзе, является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, обладает полным циклом собственного производства. Корпорация владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины.

Автомобильная корпорация «УкрАВТО» в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила чистую прибыль на 41,76% - до 182,06 млн грн со 128,42 млн грн.