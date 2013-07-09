Утилизационный сбор поспособствует активизации продаж автомобилей - глава «УкрАвто»

Утилизационный сбор в отношении транспортных средств, снятых с эксплуатации, закон о котором принят Верховной Радой 4 июля, должен положительно повлиять на продажи автомобилей в текущем году.

Об этом в интервью УНИАН сообщил народный депутат Украины Тариэл Васадзе, контролирующий корпорацию «УкрАВТО».

«Импортеры и операторы рынка стараются максимально подготовиться к введению налога, соответственно активизируются продажи. Но затем наступит затишье на рынке», - сказал Васадзе, отметив, что со временем все стабилизируется.

По его словам, автомобили вследствие введения налога должны подорожать.

«Конечно, заводы-изготовители примут на себя обязательства в связи с введением утилизационного сбора, появятся дополнительные расходы, что, естественно, приведет к повышению цен на авто. Но конкретные цифры называть еще рано», - отметил Васадзе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также приняла порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Как ожидается, уже в первый год действия принятого закона доходы государственного бюджета от сбора экологического налога составит 2,2 млрд грн.

Принятие законов об утилизационном сборе повлечет за собой подорожание автомобилей иностранного производства на 1,5-5 тыс. долл., прогнозирует народный депутат Украины, члена Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Игорь Рыбаков.

Справка УНИАН. Корпорация «УкрАВТО», которая контролируется народным депутатом Тариэлом Васадзе, является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, обладает полным циклом собственного производства. Корпорация владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины.

Автомобильная корпорация «УкрАВТО» в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила чистую прибыль на 41,76% - до 182,06 млн грн со 128,42 млн грн.