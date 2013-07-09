Утилизационный сбор на автомобили со стороны России не отвечает правилам ВТО - ЕС

Брюссель. Европейский Союз требует консультаций в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) с Россией по поводу внедрения утилизационного сбора на автомобили.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де Гухт.

“Европейская Комиссия использовала все дипломатические каналы на протяжении почти одного года для поиска решения с российскими партнерами по этому вопросу, однако без результатов. Сбор абсолютно не отвечает самым базовым правилам ВТО, которые запрещают дискриминацию в отношении импорта”, - сказал комиссар.

Он напомнил, что Россия внедрила утилизационный сбор на импортные автомобили 1 сентября 2012 года – через несколько дней после присоединения к ВТО.

Размер сбора достигает от 420 до 2700 евро для новых автомобилей и от 2600 до 17200 евро для автомобилей старше 3 лет.

Импорт автомобилей из ЕС в Россию ежегодно составляет около 10 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

Верховная рада Украины 4 июля 2013 года приняла закон о введении утилизационного сбора.