Украина продолжает переговоры с Евразийской экономической комиссией о поставках труб

Украина продолжает переговоры с Евразийской экономической комиссией о предоставлении квот на беспошлинную поставку труб украинских производителей в страны Таможенного союза на второе полугодие 2013 года.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта.

“Сейчас переговоры идут, и я думаю, что в ближайшее время они интенсифицируются на встречах, которые будут”, - сказал Максюта.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Сочи премьер-министры Украины и России планируют обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, в сентябре 2011 года Украина, Россия, Беларусь и Казахстан подписали специальное соглашение, которым регулируются объемы беспошлинных поставок украинской трубной продукции на территорию стран – участниц ТС. Квоты утверждаются на каждое полугодие.

Поставки свыше квот облагаются антидемпинговыми пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насосно-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. Заградительные пошлины действуют до ноября 2015 года.

Согласно протоколу о внесении изменений и дополнений в Соглашение, Украина в первом полугодии 2013 года имела возможность поставить в страны Таможенного союза – Россию, Беларусь и Казахстан – стальные трубы без уплаты таможенных пошлин в объеме 171 тыс. тонн.

Общая квота по РФ в 2012 году была сохранена на уровне 2011 года – 300 тысяч тонн.