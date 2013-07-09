Кременчугский сталелитейный завод возобновил работу

Кременчугский сталелитейный завод (Кременчуг. Полтавская обл.) возобновил в полном объеме свою работу после остановки на ремонт.

Об этом УНИАН сообщил представитель администрации завода.

По его данным, 8 июля работники цехов завода вышли на работу и начали выполнять производственные планы.

На предприятии также сообщили, что в пятницу, 5 июля, работники завода получили зарплату.

На прошлой неделе коммерческий директор завода Владимир Литвиненко заявил, что в августе завод будет работать на полную мощность и полный календарный месяц.

При этом он отметил, что в третьем-четвертом квартале завод планирует нарастить объемы производства.

«Мы выравняемся в показателях и не должны быть убыточными, если не будет форс-мажорной ситуации», - сказал Литвиненко.

Как сообщал УНИАН, Кременчугский сталелитейный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) с 22 июня приостановил свою работу для проведения ремонта. Планировалось, что часть цехов заработают с 8 июля, а полностью завод возобновит работу с 19 июля. «Мы ежегодно приостанавливаем работу. Проводим текущие ремонты оборудования»,- сказал представитель предприятия.

В феврале 2013 года завод останавливал свою работу из-за того, что российское федеральное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" приостановил действие сертификатов соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов.

ПАО "Кременчугский сталелитейный завод» в 2012 году получил чистую прибыль в размере 18,791 млн грн, тогда как по итогам 2011 года чистый убыток составил 21,465 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.