Варшава. Акционеры "Индустриального союза Донбасса" решили продлить действие программы добровольных увольнений на принадлежащем ему металлургическом заводе Huta Czеstochowa до конца июля текущего года в связи с тем, что ею пока воспользовались только около 900 человек из 1,5 тысячи, которых планируется уволить.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил глава правления компании BRAD Consulting, занимающейся этой программой, Адам Цихоцкий.

"Программой добровольных увольнений воспользовались 930 человек, которые с августа текущего года перестанут быть сотрудниками завода", - сказал он.

По словам Цихоцкого, возглавляемая им компания работает с остальными сотрудниками предприятия, чтобы убедить их согласиться с предложением акционеров и уволиться. Представители BRAD Consulting пытаются донести до них аргументы правления о том, что предприятие не сможет работать без сокращения штата, а также выработать у них более позитивное отношение к сложившейся ситуации и веру в то, что им удастся найти работу на другом предприятии.

Цихоцкий также сообщил, что акционеры Huta Czеstochowa решили отказаться от производства металлоконструкций, сконцентрировав усилия на производстве толстой листовой стали. По его словам, компания сейчас ведет переговоры с потенциальными покупателями активов, связанных с производством металлоконструкций, отметив, что переговоры с потенциальным покупателем металлургического производства завершились безрезультатно. При этом Цихоцкий сообщил, что такое решение было принято "несколько месяцев тому назад".

Как сообщал УНИАН, ранее ИСД заявил о необходимости уволить около 1,5 тыс. из 3 тыс. сотрудников Huta Czеstochowa, назвав это необходимым условием, позволяющим избежать банкротства предприятия. Правление предложило в рамках программы добровольных увольнений выплату до 19 месячных зарплат, которая в среднем на предприятии составляет около 1,4 тыс. долл.

Справка УНИАН. ИСД купил Huta Czestochowa в 2005 году за почти 400 млн долл. (по текущему курсу), выиграв приватизационный конкурс у крупнейшей на то время металлургической компании в мире Mittal Steel.

ИСД при покупке Huta Czestochowa принял на себя гарантии трудоустройства всех сотрудников предприятия в течение 10 лет. В случае преждевременного увольнения компания, согласно согласованному социальному пакету, обязана выплатить зарплату в двойном размере до конца гарантированного срока трудоустройства.

Представители компании отмечают, что из-за дороговизны соцпакета и ухудшения мировой конъюнктуры на рынке стали собственники завода за последние четыре года потратили на покрытие убытков Huta Czеstochowa около 280 млн долл.