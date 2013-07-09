Кабмин: ЗСТ с Евросоюзом сэкономит украинским экспортерам 487 млн евро ежегодно

Вследствие уменьшения и отмены пошлин в результате действия Зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом украинские экспортеры будут экономить 487 млн евро ежегодно, европейские - 391 млн евро.

Об этом говорится в материалах, наработанных Представительством ЕС в Украине вместе с Министерством иностранных дел Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины, которые размещены на сайте Минэкономразвития.

По данным Минэкономразвития, украинский аграрный сектор получит самые большие преимущества от уменьшения ввозных пошлин: 330 млн евро для сельскохозяйственной продукции и 53 млн евро для переработанной сельскохозяйственной продукции.

Также откроются новые возможности доступа к рынку Евросоюза, а внедрение более высоких стандартов производства продукции будет способствовать росту инвестиций, стимулировать модернизацию сельского хозяйства и способствовать улучшению условий труда.

Кроме этого, Украина уменьшит ввозные пошлины на продукцию машиностроения и бытовые устройства на общую сумму до 75,2 млн евро.

Предусмотрены некоторые исключения для автомобилей, но в целом относительно транспортных средств Украина отменит пошлины на сумму 117,3 млн евро.

С момента вступления соглашения в силу будет либерализована торговля текстильными изделиями. В этом секторе экономия экспортеров Украины и ЕС будет составлять приблизительно 24,4 млн евро и 8,7 млн евро соответственно.

В то же время с целью защиты украинской текстильной промышленности для торговли бывшей в употреблении одеждой (секонд-хендом) устанавливаются специальные условия либерализации. В частности, одновременно с постепенным (на протяжении 5 лет) снижением ввозной пошлины вводятся входные цены, которые будут устанавливаться в евро за килограмм чистого веса.

Отмена Евросоюзом пошлин на импорт продукции химической промышленности, по данным Минэкономразвития, будет означать для украинских экспортеров ежегодную экономию в 26,8 млн евро, тогда как экономия европейских экспортеров от отмены ввозных пошлин Украиной будет составлять 64,3 млн евро.

Также в Минэкономразвития подчеркивают, что ЗСТ с ЕС предусматривает немедленную отмену действующих ввозных пошлин на большинство товаров (82,6% – Украина и 91,8% – ЕС).

Для остальных установлены переходные периоды, а для легковых автомобилей и б/у одежды предусмотрено применение специальных защитных механизмов.

Для сельскохозяйственной продукции с момента временного применения Соглашения со стороны ЕС и его ратификации Украиной пошлины будут отменены на 35,2% тарифных линий Украиной и 83,1% – Евросоюзом.

Что касается остальных товаров, то по 52% тарифных линий Украина вводит переходные периоды длительностью от 1 до 7 лет, на 9,8% – частичную либерализацию и на 3% – беспошлинные тарифные квоты.

В свою очередь Европейский Союз устанавливает переходные периоды на 2% тарифных линий (длительностью 3 и 7 лет), а по наиболее чувствительным товарам (14,9%) предложен доступ в рамках беспошлинных тарифных квот. Они предоставлены Украине по зерновым, свинине, говядине и мясу птицы, а также по некоторым другим продуктам.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году, а по Зоне свободной торговли, которая является составляющей Соглашения об ассоциации, — в 2008 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали соглашение. Подписать соглашение об ассоциации и ЗСТ Украина и ЕС планируют в ноябре 2013 года.