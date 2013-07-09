Алюминиевый гигант Alcoa открыл сезон корпоративной отчетности в США

Алюминиевый гигант - компания Alcoa - традиционно открыл сезон отчетностей в США. Чистая прибыль компании за второй квартал 2013 года составила 76 млн долл., а чистая прибыль на одну обыкновенную акцию - 0,7 долл., что на 0,1 долл. лучше прогноза.

Выручка компании за отчетный период составила 5,8 млрд долл., что почти на 2% хуже прошлогоднего значения. С начала года капитализация Alcoa снизилась на 8,8% - худший показатель из компаний, входящих в индекс Dow Jones, сообщают "Вести Экономика".

Менеджмент считает текущую деятельность компании успешной. "Компания показала отличные операционные результаты в этом квартале. Особенно хорошо выглядело наше инженерное подразделение, в то время как на основном направлении мы пытались смягчить влияние падающих цен на алюминий. Мы закрывали лишние мощности", - заявил глава компании Клаус Клайнфельд.